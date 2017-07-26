Медведев призвал мотивировать россиян к здоровому образу жизни

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Власти должны мотивировать россиян к здоровому образу жизни. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство усиливает контроль за продажей медицинского оборудования. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает "ТВ Центр".

Там обсуждали новые программы в области медицины. В частности, речь идёт о популяризации здорового образа жизни, а также формировании эффективной системы оценки квалификации врачей. Кроме того, власти намерены создать все условия для непрерывного образования специалистов. От этого, как подчеркнул глава кабмина, напрямую зависит качество предоставляемых услуг.

"Удовлетворённость качеством медицинской помощи вполне конкретная категория. Она слагается из разных составляющих: компетентность врачей, время ожидания в очередях или ожидания на операцию, атмосфера обслуживания, чистота поликлиник, больниц. Над этим нужно целенаправленно работать. Люди справедливо рассчитывают, что наша российская медицина будет соответствовать самым высоким мировым стандартам", - сказал Медведев.