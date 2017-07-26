Жители поселка на востоке Москвы стали жертвами "газовых" мошенников

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Жители дома в посёлке Восточный несколько дней боялись даже подойти к своим плитам. Виной всему - сильный запах газа. Появился он после того, как в квартирах установили новые приборы учёта. Проверить лицензию фирмы, которая этим занималась, никому из жильцов в голову не пришло.

"Они пришли сами, что мы с "МОЗГАЗа", — таких историй в этом тихом московском дворе в поселке Восточный больше 10. О псевдосотрудниках "МОСГАЗа" жильцам теперь приходится рассказывать настоящим работникам этой организации. Специалистов вызвали из-за сильного запаха газа, который появился после того, как аферисты установили приборы учёта, передает "ТВ Центр".

Галина Манюгина отдала мошенникам круглую сумму. Мужчины в форме "МОСГАЗа" пришли вдвоем, управились быстро. Пломбу обещали поставить только через месяц. Это и насторожило женщину.

Потратили круглую сумму, но платить будут все равно по общедомовому тарифу. Показания приборов, установленных умельцами, управляющая компания просто не примет, но это меньшее из зол.

"Не специалист устанавливал. Может быть утечка газа, загазованность. Если жильцы постоянно закрывают окна, может быть просто взрыв", - говорит слесарь организации Александр Зарайский.

Так и жил в страхе целый дом несколько дней, пока не вызвали реальных специалистов. Те пояснили: счетчики в этом месте даже технически нельзя устанавливать - слишком близко к газовой горелке. Об аферистах наслышаны. К настоящему "МОСГАЗу" они никакого отношения не имеют.

Фирмы счетчики устанавливать могут, но только в присутствии сотрудника "МОСГАЗа" и при наличии согласованной документации. Газовщики отключает подачу топлива, специалист монтирует прибор учёта, а затем компания на месте проверяет качество работ. У аферистов нет ни допуска, ни даже бригады для оперативного реагирования. Вот и пострадавшие позвонили по указанному в договоре номеру, сообщили об утечке. Учитывая, что фирма находится в Санкт-Петербурге, ехать будут долго, если конечно, вообще приедут.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".