Памятник Горькому вернется на площадь Тверская Застава в августе

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Уже к 1 августа памятник Максиму Горькому вернется из "Музеона" на площадь Тверская застава. Постамент уже готов.

Памятник Максиму Горькому вернут на историческое место. Уже к 1 августа он "переедет" из парка "Музеон" на площадь Тверская Застава. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Новый, железобетонный, постамент почти готов. Сейчас его облицовывают плиткой. Причём той самой, которая украшала ещё старый фундамент.

Памятник Максиму Горькому установили в сквере напротив Белорусского вокзала в начале 50-ых годов прошлого века. В 2005 году её перевезли в парк "Музеон". И вот теперь, в рамках программы "Моя улица", городу возвращают исторический облик.