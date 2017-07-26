Москва вошла в топ-20 городов мира с самыми дорогими небоскребами

Теги: Экономика небоскреб москва

Российская столица заняла 19 место в рейтинге стоимости офисной недвижимости в небоскребах. По итогам первого полугодия средняя цена за один квадратный метр в "Москва-Сити" составляет 7,5 тысячи долларов.

Столица России заняла 19 место в мире по стоимости офисной недвижимости в небоскребах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

"По итогам первого полугодия средняя стоимость одного квадратного метра в небоскребах "Москва-Сити" составила 7,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге мегаполисов с самой дорогой коммерческой недвижимостью занимает Гонконг. Средняя стоимость одного "квадрата" там достигает 86 тысяч долларов. На второй позиции расположился Токио с ценой в 53 тысячи долларов, а на третьем месте оказался Нью-Йорк с 40 тысячами долларов.

Читайте также:

МВД объявило о завершении расследования дела "пьяного мальчика"

В РЖД заявили о безопасности пригородных электричек

Среда стала самым жарким днем в Москве с начала года

Украина выдворила российскую журналистку за предвзятость

Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело в отношении Порошенко