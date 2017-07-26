Желтый уровень опасности объявлен в Москве 27 июля из-за жары и грозы

Теги: москва Погода гроза

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в столичном регионе 27 июля из-за жары и грозы. По прогнозам синоптиков, в четверг днем воздух прогреется до 28 градусов, а местами до 32 градусов тепла.

В предстоящий четверг из-за жары и грозы в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"По прогнозам синоптиков, в четверг днем воздух в столичном регионе прогреется до 28 градусов, местами до 32 градусов тепла", - говорится в сообщении. Кроме того, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что среда стала самым жарким днем в столице с начала года. Воздух в городе прогрелся до 26,8 градуса тепла по состоянию на 12:00.

Читайте также:

Среда стала самым жарким днем в Москве с начала года

Синоптики предупредили о грозовых ливнях на выходных

Москва вошла в топ-20 городов мира с самыми дорогими небоскребами

МВД объявило о завершении расследования дела "пьяного мальчика"

В РЖД заявили о безопасности пригородных электричек