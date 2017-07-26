В Греции по запросу США задержали россиянина

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В Греции задержали россиянина. Он был в розыске США с 2011 года. 38-летнего мужчину подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов через биткоин-транзакции. Его имя не называется, однако известно, что он управлял организацией, которая владеет "одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям".

Разыскиваемый с 2011 года в США россиянин (его имя не называется – прим. ред.) задержан в Греции, передает агентство The Associated Press.

Мужчину подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов через биткоин-транзакции. По данным греческой полиции, 38-летний россиянин управлял преступной организацией, которая владеет "одним из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям".

Подробности задержания не приводятся. Известно, что во время спецоперации из номера в отеле, где он проживал, изъяли электронное оборудование.

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