Самойлова ждет приглашения на "Евровидение-2018"

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Певица Юлия Самойлова, которой запретили выступить на Евровидении-2017 в Киеве, мечтает выступить на музыкальном конкурсе в 2018 году в Лиссабоне. Сейчас она ждет официального подтверждения своей кандидатуры.

Российская певица Юлия Самойлова по-прежнему мечтает выступить на Евровидении и ждет официального подтверждения, что будет представлять Россию на конкурсе в 2018 году, сообщает РИА Новости.

"Юля никогда не была в Португалии. Конечно же, ей бы хотелось поехать, потому что выступление на Евровидении — мечта всей её жизни", - рассказала ее пресс-секретарь.

В настоящее время певица занимается сольной карьерой.

Ранее Европейский вещательный союз и телевидение Португалии сообщили, что конкурс пройдет в Лиссабоне. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая, финал - 12 мая.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве, но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму.

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