Петербуржца избили в самолете за оскорбление русских. Видео

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22-летний житель Санкт-Петербурга устроил скандал в самолете, совершавшем рейс Москва — Барселона. Он вел себя неадекватно и принялся оскорблять людей на борту. После удара в челюсть авиадебошир успокоился.

Молодой человек по имени Виталий, летевший из Москвы в Барселону, был избит другим пассажиром из-за своего неадекватного поведения. Дебошир требовал дать ему покурить, а после встал в проходе и начал кричать пассажирам, что "самое говно — это русские люди", сообщает "Ридус".

Житель Северной столицы успокоился только после того, как получил удар в челюсть от крепкого мужчины. Остальные пассажиры поддержали мужчину аплодисментами. После инцидента Виталий сел на место и сразу уснул.

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