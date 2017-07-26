Ростуризм назвал самые популярные туристические направления

Теги: санкт-петербург сочи туризм Экономика туристы россия симферополь

Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали наиболее популярными направлениями для отдыха в России в первой половине 2017 года. Это выяснило Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений России и туроператорами.

Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали наиболее популярными направлениями для отдыха в России в первой половине 2017 года, говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Существенное увеличение спроса пришлось на Минеральные Воды. Объем продаж авиабилетов в этот город увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса к Минеральным Водам обусловлен общим ростом туристического рынка на фоне коррекции после сложного 2016 года, сокращением среднего чека на перелеты и перераспределением турпотока на различные российские курорты.

Общий объем продаж на рынке авиаперевозок в первой половине этого года увеличился на 55%. Эксперты, опрошенные Ростуризмом, отмечают, что это свидетельствует о выходе из кризиса.

Читайте также:

Власти регионов определились с суммой курортного сбора