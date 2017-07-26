Украина прекратила подачу электроэнергии в республики Донбасса
Теги: Украина электричество донбасс
Украина полностью приостановила переток электроэнергии на неконтролируемую Киевом территорию Донецкой области. В ДНР уже заявили, что прекращение поставок не отразится на потребителях.
Киев полностью прекратил поставки электроэнергии на территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой Народных Республик. Как передает "ТВ Центр", об этом сообщил исполняющий обязанности директора компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
Однако проблем с электричеством в Донбассе нет: в настоящий момент потребности покрываются за счёт ТЭС, которые находятся на территории ДНР. Об этом сообщают в Министерстве угля и энергетики республики.