Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов итальянского банка UniCredit

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Хакеры проникли в базу данных крупнейшего европейского банка UniCredit и похитили личную информацию 400 тысяч клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что счета этих людей не были взломаны.

В среду хакеры проникли в базу данных итальянского банка UniCredit и похитили личную информацию 400 тысяч клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

При этом в банке отметили, что счета клиентов не были взломаны и все сведения, которые позволяют проводить операции по вкладам, находятся под защитой.

Осенью прошлого года UniCredit также подвергался хакерским атакам. В настоящее время дело о взломе базы данных банка расследует прокуратура Милана.

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