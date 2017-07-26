Украинские военные продают ополченцам американские беспилотники

Теги: Политика армия беспилотник украина ополченцы донбасс

Представитель Минобороны самопросвозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие украинской армии продают ополчению беспилотные летательные аппараты, полученные от США. По его мнению, таким образом контрактники пытаются поживиться за счет армии до ухода в запас.

Украинские военные продают ополченцам ДНР беспилотные летательные аппараты, полученные от США. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на представителя Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

По его словам, украинские военнослужащие продают беспилотники "за копейки". Басурин считает, что таким образом контрактники пытаются поживиться за счет армии перед уходом в запас.

Госдепартамент США, тем временем, заявил о намерении отправить украинской армии летальное оружие для обороны в Донбассе.