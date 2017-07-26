Экс-участницу "Дома-2" приговорили к 1,5 годам колонии

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Суд в Омске вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Среди осужденных – бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Полетаева. Она занималась всеми финансовыми операциями ОПГ: составляла документы, осуществляла платежи, переводы, вела бухучет.

Суд в Омске вынес приговор "черным банкирам". За время деятельности ОПГ объем незаконных банковских операций превысил 1,6 миллиарда рублей, что позволило преступникам получить доход на сумму около 29 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Среди осужденных - экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Полетаева. Она получила полтора года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 150 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, Полетаева и ее сообщники без регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств.

Роль Полетаевой заключалась в том, что она, имея высшее образование в сфере экономики и бухучета, составляла документы, осуществляла платежи, переводы, вела учет денежных средств, то есть вела все финансовые операции организации.

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