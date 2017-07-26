В черный список Банка России попали более 6,5 тысяч банкиров

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Центробанк внес в черный список более 6,5 тысяч российских банкиров. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Черный список сотрудников российских кредитных организаций на текущий момент насчитывает 6675 человек. Об этом сообщили "Газете.ру" в пресс-службе Банка России.

В Центробанке отметили, что среди них 5621 руководителей и членов совета директоров кредитных организаций, 1029 крупных владельцев, контролеров, ЕИО крупных владельцев (контролеров).

В сентябре 2016 года черный список Банка России насчитывал около 5,5 тысяч человек.