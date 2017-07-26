В центре Москвы установили памятник Ивану Грозному

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Трехметровый памятник первому русскому царю Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве. Изначально монумент планировали поставить в Александрове, однако он там не прижился из-за разгоревшейся дискуссии.

На "Аллее правителей" в центре Москвы появился памятник первому русскому царю Ивану IV Грозному, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВИО.

Перед нашей Аллее Правителей новый экспонат: Иван Грозный, памятник с историей. Петроверигский, 4. https://t.co/nIGJbPhiOk pic.twitter.com/qL757yM2EN — Военная история (@rvio_ru) 26 июля 2017 г.

Изначально памятник должен был стоять в городе Александров Владимирской области - в годы Опричнины город был фактически центром государства. Однако, из-за неоднозначного отношения к личности царя разгорелась острая дискуссия, было решено сделать памятник музейным экспонатом и перевести в Москву.

Сейчас на "Аллее правителей" находятся 33 бронзовых бюста правителей России. К концу 2017 года планируется установить еще восемь – от Владимира Ленина до Бориса Ельцина.

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