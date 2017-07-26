На 58-м году жизни скончался режиссер Александр Столяров

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На 58-м году жизни скончался режиссер и писатель Александр Столяров. Прощание с ним пройдет 27 июля в столице.

Союз кинематографистов России сообщил о смерти известного режиссера, сценариста и писателя Александра Столярова – автора более 100 документальных и художественных картин.

Среди его фильмов – "Понять Человека", "Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами". Он был номинантом премий "Ника" и "ТЭФИ", сообщает "Газета.ру".

Прощание со Столяровым состоится 27 июля в морге Городской больницы №23.