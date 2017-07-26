Установлена личность водителя, сбежавшего с места ДТП на Волоколамке

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Столичные полицейские установили личность водителя автомобиля Mercedes, сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе. Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко не стал называть имя разыскиваемого мужчины, однако добавил, что в скором времени это преступление будет раскрыто.

Правоохранительные органы установили личность водителя автомобиля Mercedes, сбежавшего с места ДТП на Волоколамском шоссе в столице. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

"Мы примерно предполагаем, кто это, пообщавшись с участниками происшествия и посмотрев камеры наблюдения. Сказать сейчас, что это на сто процентов был он, пока неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем этой автомашины", - приводит слова Коваленко РИА Новости.

Начальник столичного управления ГИБДД не стал называть имя разыскиваемого мужчины, однако добавил, что в скором времени это преступление будет раскрыто.

Накануне утром на Волоколамском шоссе произошла крупная авария. По основной версии, все случилось по вине водителя Mercedes, который на скорости 140-150 километров в час двигался в сторону области, и выехал на встречную полосу. Сначала он зацепил автомобиль Skoda, а после транспортные средства задели еще два автобуса. Движение по Волоколамскому шоссе было открыто лишь спустя шесть часов после аварии.

В результате ДТП пострадали четыре человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

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