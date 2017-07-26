В Кремле намерены тщательно изучить американский закон о санкциях

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В Кремле сформулируют свое отношение к американскому закону о санкциях после его тщательного анализа. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение будет приниматься главой государства. Тем не менее, представитель Кремля назвал печальными новости о принятии конгрессом документа о санкциях.

В Кремле не готовы обсуждать документ о новых санкциях со стороны США. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок давать пока не будем. В любом случае отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Путиным", - сказал он.

Тем не менее, Песков назвал весьма печальными новости о принятии законопроекта американским конгрессом. По его словам, принятие документа негативно скажется на российско-американских отношениях и перспективах их развития. Кроме того, согласно имеющейся информации о законопроекте, он окажет негативное влияние с точки зрения международного права и международных торговых отношений.

"Но еще раз повторяю, поскольку там дальше еще будет сенат, давайте все-таки дождемся, когда этот законопроект станет законом", - добавил Песков.