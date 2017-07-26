Шойгу: Россию пытаются изолировать от решения глобальных проблем

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд стран рассматривает действия нашей страны по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке как угрозу собственным интересам. Эти государства пытаются блокировать участие России в решении глобальных проблем и наращивают свое присутствие у российских рубежей.

Россию пытаются изолировать от решения глобальных и региональных проблем. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу. По его словам, некоторые страны рассматривают действия России по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке как угрозу их национальным и коалиционным интересам.



"Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ", - цитирует министра ТАСС.

По словам Шойгу, с апреля в Румынии на постоянной основе разместили 16 самолетов тактической авиации США и Великобритании. С начала года только Соединенные Штаты выполнили более 130 разведывательных полетов у южных границ России.

"Несколько дней назад на западном побережье Черного моря завершилось крупномасштабное учение НАТО, в котором приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих из 22 стран", - отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что юго-западное стратегическое направление является приоритетным для России с точки зрения обеспечения безопасности.

"Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остаётся обеспечение безопасности Российской Федерации на юго-западном стратегическом направлении", - сказал он.