Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили гражданства Украины

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. По его словам, Петр Порошенко "наконец-то начал признавать собственные ошибки".

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины.

"Это правда — грузинского Януковича Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Пётр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки", - говорится в сообщении народного депутата.

По словам парламентария, гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись. "Прощай, обдолбаный Мишка, прощай", - добавил Мосийчук.

Главой Одесской области Михаил Саакашвили был назначен 30 мая 2015 года. О намерении уйти в отставку он заявил 7 ноября. Свое решение политик объяснил усталостью от коррупции на Украине и покровительством бандитизма со стороны власти.

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