Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении запретить трансгендерам службу в американской армии в любом качестве. По его словам, вооруженные силы Соединенных Штатов должны быть сосредоточены на "ошеломляющей победе", и не могут быть обременены огромными медицинскими издержками и срывами.

Дональд Трамп объявил о запрете службы в американской армии для трангендеров. Об этом президент США написал в своем Twitter.

"После консультаций с моими генералами и военными экспертами прошу принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не будет разрешать трансгендерам служить в любом качестве в вооруженных силах США", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, американские военные должны быть сосредоточены на "решительной и ошеломляющей победе", и не могут быть обременены огромными медицинскими издержками и срывами, которые повлечет за собой прием в армию трансгендеров.