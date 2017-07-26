Задержанная в Турции девочка и ее отец прибыли в Москву

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В среду вечером в Москву из Стамбула вместе с отцом прибыла шестилетняя Лиза Уханова. За судьбой девочки из Саратовской области, по вине матери и отчима оказавшейся в турецкой миграционной тюрьме, без преувеличения, следит вся страна.

Почти месяц плена: так отец шестилетней Лизы называет произошедшее с дочерью в Турции. В этой истории у журналистов оставалось больше вопросов, чем ответов, передает "ТВ Центр".

Ситуация вышла из пике лишь после вмешательства посольства России. Наши дипломаты согласовали с турецкими коллегами депортацию ребенка вместе с отцом на родину. Однако мать Лизы - бывшая супруга Сергея Светлана - со своим новым мужем и уже их общим ребенком по-прежнему остаются в миграционном центре. По некоторым данным, семья пыталась пересечь турецко-сирийскую границу и примкнуть к радикальным группировкам.

Благополучная семья из саратовской глубинки. Шесть лет назад у Светланы и Сергея Ухановых родилась Лиза. Все было хорошо, но через некоторое время поведение девушки резко изменилось. У нее появился новый знакомый - Евгений Качаари. Чуть позже - развод с Сергеем. После рождения ребенка уже от нового мужчины, мать отдалилась от старшей дочери, лишь изредка разрешая Сергею видится с Лизой. Детей Светлана перестала водить в детский сад, не разрешала общаться со сверстниками, не покупала игрушки. В одежде стали преобладать черные длинные балахоны. Позже женщина сообщила родственникам, что приняла ислам.

Вопрос с депортацией российских граждан оказалась очень сложным. Международное право допускает отправку в любую страну. И не последнее слово здесь - за самими беглецами. По словам бывшего мужа, Светлану совершенно не интересуют билеты на родину. Она просит турецкую сторону отправить ее с детьми в Азербайджан.