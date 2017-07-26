В московских поликлиниках и больницах применяют новейшее оборудование

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В Москве за последние годы удалось значительно улучшить качество обслуживания пациентов в поликлиниках и больницах. У всех горожан есть возможность прийти на прием к высококвалифицированным специалистам, обследоваться или пройти лечение с помощью новейшего медицинского оборудования.

Для этой операции нужно очень деликатное оборудование. Пациенту час назад был поставлен диагноз "инсульт". Сейчас врачи удаляют тромб, закрывший артерию в головном мозге. Контрастное вещество позволило его обнаружить, а специальное устройство - извлечь. После операции пациент будет практически здоров, передает "ТВ Центр".

Тромбэкстракция - операция по удалению тромба - даже в Европе делается не часто. Новейшая технология требует высокой квалификации доктора и современного оборудования. Но если с кадрами в столичном здравоохранении дефицита не было и нет, то с оборудованием до недавнего времени дела обстояли хуже. Программа модернизации недоработку исправила. В 23-ей ГКБ - один из первых 29 сосудистых центров "инфарктной сети". Техника настолько нужна для работы, что почти не "отдыхает". Результат - спасенные человеческие жизни.

Это единый городской диспетчерский центр скорой неотложной медпомощи. Сюда - в службу "103" - поступают звонки со всей Москвы.

Круглосуточно здесь работают 65 диспетчеров и врачей. Последние - консультируют. Операторы - принимают вызовы. Расспрашивают о симптомах и отправляют бригаду на вызов. Около 1000 бригад скорой помощи ежедневно на страже здоровья москвичей.

"У диспетчера, в зависимости от критичности и тяжести состояния, есть возможность незамедлительно направить бригаду, которая наиболее близко расположена к абоненту", - рассказал старший врач оперативного отдела Игорь Краснов.

В среднем на дорогу уходит 12 с половиной минут. Все это благодаря модернизации автопарка, а также использованию современных информационных технологий. "Вот планшет, с которым мы работаем. Сюда приходит вызов, мы видим сразу здесь карточку вызова, куда ехать, маршрут, что случилось, кто вызывает, там все по пациенту данные", - отметил врач скорой медицинской помощи Георгий Комков.

В перспективе данные пополнятся - врачам скорой будет доступна медицинская карта больного из поликлиники. Электронный документооборот вообще упростил жизнь. Рецепт, больничный, карта - все в электронном виде. Доктора и медсестры теперь больше общаются с пациентом, чем пишут историю болезни. А больному почерк разбирать не надо.

Пустые коридоры поликлиник - заслуга электронной записи. Больше 5 лет в Москве работает система ЕМИАС.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, "ТВ Центр", Москва.