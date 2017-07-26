Cо дна Керченского пролива подняли боевую технику времен ВОВ

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В Керченском проливе завершилась подводная часть историко-археологической экспедиции. Цель историков - поиск останков и восстановление боевой техники, затонувшей здесь во время Великой Отечественной войны. Один из катеров Черноморского флота, участвовавший в боях, уже стал музейным экспонатом, который очень популярен у местных жителей и туристов.

Легендарный бронекатер БК-73 форсирует Керченский пролив. На таких же кораблях в годы Великой Отечественной освобождали Сталинград, десантировались на Керченский полуостров. Все детали, от тумблеров на приборной доске до пушки, оригинальные. Плавучий музей восстанавливали по чертежам и собирали из найденных на дне Черного моря обломков, передает "ТВ Центр".

На дне Керченского пролива - десятки таких бронекатеров. Один из них стал братской могилой для 10 моряков. Его историю удалось восстановить по архивам.

В 1943 году корабль, которым командовал старший лейтенант Иван Запрожец, подорвался на немецкой мине в нескольких километрах от Таманского полуострова. От взрыва его буквально разорвало на несколько частей. Обнаружить удалось несколько лет назад.

Многотонную пушку поднимают специальным краном. Эта часть вооружения пролежала в воде несколько десятков лет. Сам бронекатер сейчас на дне и достать его практически невозможно.

В годы войны бронекатер БК-73 называли речным танком. За его боевые возможности и мощное оружие. Корабль был настоящей рабочей лошадкой и успел отличиться на всех фронтах. Именно на таких катерах уничтожали переправы противника, прикрывали высадку десанта, эвакуировали раненых. Созданный для боев на реке, он успешно сражался и в открытом море.

Подводным археологам приходится работать в сложных условиях. За 70 лет затонувшие суда оказались под многометровом слоем ила. Цель экспедиции - не только установить места затопления кораблей, но и поднять все, что можно спасти. Эти артефакты станут частью музейных экспозиций.

Погибшему экипажу бронекатера отдают последние воинские почести. Венки спускают на воду действующие моряки Черноморского флота. Подводный этап экспедиции завершен. Ближайшие две недели специалисты продолжат поиски в Аджимушкайских каменоломнях.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Керченский пролив.