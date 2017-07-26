Решение о реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией могут принять в сентябре

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Решение о реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией в размере 1 миллиарда долларов может быть принято в сентябре 2017 года. Как сообщил венесуэльский посол Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, решение будет принято перед заседанием межправительственной комиссии в сентябре-октябре.

Вопрос о возможной реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией в размере 1 миллиарда долларов может быть решен в сентябре. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на венесуэльского посла Карлоса Рафаэля Фариа Тортосу.

По его словам, Москва и Каракас в течение года предметно обсуждали финансовые вопросы. Дважды технические группы встречались в России. Тортоса отметил, что на сентябрь-октябрь запланировано заседание межправкомиссии.

"Я не говорю, что будет произведена реструктуризация. Я говорю, что будет достигнуто соглашение, чтобы финансовая тема могла продолжать развиваться. То есть, окончательный продукт огласят финансовые власти, что это будет - реструктуризация или какая-то другая форма соглашения", - отметил дипломат.

Он уточнил, что решение будет принято до заседания межправительственной комиссии. Договоренности будут подписаны на уровне глав Министерств экономики и финансов.