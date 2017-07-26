Путин пообещал проработать вопрос о поиске пропавших людей по телефону

Президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос об использовании мобильных телефонов при поиске пропавших людей будет проработан.

Планы поддержки социальных проектов и волонтёрского движения в России Владимир Путин обсудил в среду на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава государства провёл его в столице Карелии, передает "ТВ Центр".

Перед началом дискуссии Владимир Путин посетил "Точку кипения". Так называется развёрнутая в Петрозаводском университете выставка проектов Агентства. Главе государства, в частности, продемонстрировали действие программы "Магазин верных решений". Она может подсказать предпринимателям или чиновникам решение той или иной проблемы на основе собранной по региону базы данных. Главной темой самого заседания стали вопросы поощрения социальных инициатив в регионах страны. Президент предложил разработать стандарты их поддержки. Это дало бы возможность оценивать деятельность властей на этом направлении. Для сравнения, Владимир Путин напомнил, что после разработки рейтинга инвестиционного климата регионов их руководители, по выражению президента, "начали шевелиться".

"Конечно, я ведь постоянно общаюсь с руководителями регионов, здесь можно и похихикать немножко, говорить, что все эти инновации они немножко оторваны от жизни, что жизнь многообразнее и сложнее. Но похихикать можно, посмеяться, но для меня очевидно, что эта деятельность, она в абсолютно правильном направлении развивается, и она нужна. Нужна, потому что если этого не делать, то всё постепенно погружается в болото. Я считаю, что рейтинг должен стать составной частью системы оценки деятельности управленческих и региональных команд, и прошу правительство соответствующие изменения подготовить", - отметил Путин.

Там же, в Петрозаводске, Владимир Путин встретился с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Обсудили конкретные проблемы, с которыми волонтёры сталкиваются в работе. Так, глава поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев отметил, что действующий закон запрещает определять местонахождение пропавшего человека по имеющемуся у него мобильному телефону. Хотя в наши дни такой метод мог бы значительно повысить оперативность поиска. Владимир Путин пообещал дать поручение проработать вопрос. Президента призвали поддержать новое направление предпринимательства - оказание социально-полезных услуг. Сейчас оформить соответствующий статус очень сложно, но, как отметил глава государства, ситуация уже в этом году должна измениться к лучшему.