Нефть Brent впервые с начала лета поднялась выше $51 за баррель

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Цена нефти марки Brent впервые с 1 июня поднялась выше отметки в 51 доллар за баррель. Согласно данным торгов, к настоящему моменту максимальная стоимость сентябрьского фьючерса в ходе торгов составляла 51,04 доллара за баррель.

Нефть Brent впервые с начала лета превысила отметку в 51 доллар за баррель. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 17:42 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов выросла на 1,41 процента – до 50,94 доллара за баррель. Ранее цена Brent впервые с 1 июня превысила отметку в 51 доллар и составила 51,04 доллара за баррель.