Утверждено обвинительное заключение по делу Улюкаева

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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвинили по статье о получении взятки должностным лицом. После вручения копии заключения дело будет направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития России. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК ("Получение должностным лицом взятки")", - отметили в Генпрокуратуре, не упоминая фамилии экс-главы МЭР.

Как пояснили в ведомстве, после вручения копии обвинительного заключения дело будет направлено в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу.

Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже госкорпорации пакета акций "Башнефти".

В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи.