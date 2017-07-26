Благоустройство парка 850-летия Москвы завершится этой осенью

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Ход работ в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы в среду оценил Сергей Собянин. Мэр осмотрел территорию и пообщался с жителями.

В рамках реконструкции в парке в столичном районе Марьино благоустраивают территорию в соответствии с современными требованиями. Особое внимание уделяют сохранению природного ландшафта и планировки парка, передает "ТВ Центр".

После реконструкции там появится большой комплекс многофункциональных спортивных площадок, в том числе с искусственным покрытием для командных видов спорта. Также оборудуют велодорожки общей протяженностью более двух с половиной километров. Откроются пункты проката спортивного инвентаря. В рамках благоустройства появится также две площадки для выгула собак, а также откроются новые кафе и рестораны. Полностью работы завершат в сентябре.

"Вот тут какие-то вещи делали до этого: велосипедную дорожку, несколько детских площадок и так далее. Но все морально устаревшее такое. По сравнению с другими парками это вроде нормально было до того, как мы Парк Горького сделали, "Сокольники" и так далее. Сейчас это кажется уже не очень хорошим. Поэтому мы решили капитально реконструировать его, заново все сделать: футбольную, волейбольную площадку, детскую площадку, зоны отдыха, для выгула собак. Будет высокого уровня хороший парк", - приводит слова Собянина АГН "Москва".