Россия представила КНДР свой план урегулирования на Корейском полуострове

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Россия представила КНДР свой поэтапный план урегулирования на Корейском полуострове в ходе консультаций в Пхеньяне с участием российского посла по особым поручениям Олега Бурмистрова. По данным источника в российском МИД, корейская сторона с интересом восприняла инициативу Москвы.

Россия представила КНДР поэтапный план урегулирования на Корейском полуострове. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в российском Министерстве иностранных дел.

Инициатива России была представлена в ходе консультаций в Пхеньяне, которые провел посол МИД по особым поручениям Олег Бурмистров.

"Обсуждались вопросы урегулирования на Корейском полуострове. В частности, с российской стороны был изложен российский поэтапный план корейского урегулирования", - рассказал источник.

По его словам, представленный Россией план "был с интересом воспринят корейской стороной".