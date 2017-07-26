Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

Теги: Украина саакашвили гражданство

Миграционная служба Украины подтвердила лишение гражданства бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Ранее об этом рассказал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Указ о лишении экс-губернатора гражданства подписал президент Украины Петр Порошенко.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили официально лишен гражданства. Как сообщил ТАСС, информацию об этом подтвердила пресс-служба Миграционной службы Украины.

"Материалы по Саакашвили, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, согласно конституции, решение об утрате гражданства принимает президент страны на основании решения комиссии. Петр Порошенко подписал соответствующий указ в отношении Саакашвили.

Ранее о лишении экс-главы Одесской области гражданства сообщил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, Петр Порошенко "наконец-то начал признавать собственные ошибки".

Читайте также:

Саакашвили предложил возвести стену между Украиной и Донбассом. Видео

Саакашвили оконфузился во время конгресса на Мальте

Саакашвили стал украинским телеведущим