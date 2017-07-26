Закон о санкциях лишит Трампа вариантов решения проблемы дипсобственности России

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Закон о санкциях лишит администрацию Дональда Трампа возможности решения проблемы дипломатической собственности России. Как отметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, в документе содержатся положения, лишающие Белый дом возможности предпринимать шаги в этой сфере.

Закон о санкциях лишит администрацию США возможности решить проблему с дипломатической собственностью России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

"Никакой аспект этой ситуации сейчас не смотрится в отрыве от санкционного закона, потому что и применительно к дипсобственности в нем содержатся положения, де-факто лишающие администрацию США возможности принимать те или иные решения в этой сфере", - сказал он.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов, а также наложила арест на два объекта дипломатической собственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве. Москва тогда воздержалась от ответных мер. В июле 2017 года в МИД заявили, что ответ американской стороне уже готовится.