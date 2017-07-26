Путин ратифицировал протокол о размещении авиагруппы России в Сирии

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Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиационной группы Вооруженных сил России в Сирии. Документ рассчитан на 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды.

Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении российской авиагруппы. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", - говорится в документе.

19 июля протокол к соглашению ратифицировал Совфед, а 14 июля – Госдума. Соглашение рассчитано на 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.

Этот документ будет регулировать вопросы размещения российской авиации, ее движимого и недвижимого имущества, обеспечения функционирования группы. Кроме того, уточняется статус личного состава авиагруппы, членов их семей, а также компетентных органов российской стороны.

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