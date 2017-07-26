Семь машин столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

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На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием семи автомобилей, в том числе маршрутного такси. Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадали три человека. На место происшествия направлены сотрудники МЧС и ГИБДД.

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Около 19:45 на улице Волгоградский проспект, в непосредственной близости от станции метро "Кузьминки", произошло столкновение семи машин, в том числе маршрутного такси с пассажирами", - сказал он.

По данным источника, травмированы по меньшей мере три человека. Пострадавших в маршрутном такси нет. В настоящее время на место происшествия направлены спасатели и сотрудники ГИБДД.