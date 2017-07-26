Путин опробовал браслет, измеряющий уровень стресса

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Поддержка социальных инициатив и волонтёрского движения станет одним из критериев оценки деятельности региональных властей. Владимир Путин поручил разработать соответствующие оценочные стандарты. В столице Карелии президент провёл заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Перед началом дискуссии Путин осмотрел выставку проектов Агентства.

Наука и бизнес. Идеи будущего и их воплощение. Все это - "точка кипения". Инфраструктурный проект Агентства стратегических инициатив появился в Москве, а потом распространился на регионы. Санкт-Петербург, Иваново. Теперь и Петрозаводск, передает "ТВ Центр".

Робот "Руслан" - он был создан с нуля всего за три недели - ходить не умеет. Зато может быть глазами и руками оператора. Но идеологически этот аппарат - лишь ступень к более сложным механизмам, которые при финансовой поддержке (а интерес уже есть) готовы ворваться в повседневную жизнь буквально через несколько месяцев.

Проектов десятки: от медицинских (тест на раннее определение инфаркта) до спасательных - робот-пожарный. Каждый может попасть на прилавок или в арсенал. Лучшие практики - их больше 300 - уже реализованные по всей России, в единой базе - магазин верных решений. В приоритете - социальное направление.

Выставку достижений - она расположена в здании Петрозаводского государственного университета - продемонстрировали главе государства. После чего Владимир Путин провел встречу с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций. В каждом регионе страны, отметил Владимир Путин, должны появиться ответственные за продвижение волонтерских проектов. Центры компетенции уже есть в 18 регионах страны, но проблемы остаются. В их числе, отмечает Елизавета Олескина из фонда "Старость в радость", уход за пенсионерами.

"Поддержка доходит не всегда, необходима помощь государства, чтобы решать системные вопросы долговременного ухода", - сказала она.

Григорий Сергеев из поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" попросил президента о помощи. Чтобы пропавших можно было найти по локации мобильного телефона, а добровольцев оперативно доставляли до места поисков. К примеру, вертолетами МЧС.

Коснулись и темы поддержки детей и взрослых с психофизическими отклонениями. Система устарела и требует обновления. "Свыше 500 учреждений ещё с советских времён. Нужно там многое менять. Решительным хочется быть. Тонкая сфера. Если конфликт интересов, надо проявлять волю. Профессиональную. Предложения давайте, я подготовлю поручения и добьюсь, чтобы проработали", - отметил Путин.

Остановился президент на теме трудоустройства молодых мам. Есть благотворительные проекты и их надо поддержать. Пакет законов о социальном предпринимательстве в России, отметил глава государства, должен быть принят уже осенью. Про поддержку благотворительных организаций Владимир Путин продолжил говорить уже на наблюдательном совете АСИ, где, в том числе, подчеркнул: работа Агентства помогает и поиску молодых талантов. Что в свою очередь способствует улучшению инвестиционного климата и развитию регионов.

Такой мощный рывок, рассказывает Глава Агентства стратегических инициатив, вызывает интерес даже у иностранных коллег. "Очень важно, чтобы развивались все регионы, и есть запрос от коллег, как Россия сумела сделать такой рывок. И детали", - говорит Светлана Чупшева.

Большое внимание Агентство уделяет развитию предпринимательства. За полгода 2017 года в копилке 268 проектов. Одну из уникальных российских разработок – браслет, определяющий уровень эмоционального напряжения - Владимир Путин тестирует прямо на заседании.

Откинув эмоции, обсудили идею создания Фонда поддержки социальных проектов. Поучаствовать уже готовы многие крупные предприниматели. Работу, отметил глава АСИ, начать готовы уже с сентября. Владимир Путин выразил надежду, что и этот проект получится воплотить в жизнь.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр", Петрозаводск.