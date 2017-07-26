Что ждет Саакашвили после лишения гражданства Украины

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили лишён украинского гражданства. Указ об этом подписал президент Пётр Порошенко. Гражданином Украины Саакашвили стал решением того же Порошенко два года назад, и сразу получил назначение на пост губернатора Одесской области. Но ни в Одессе, ни затем в Киеве его карьера не задалась.

Что теперь будет делать Михаил Саакашвили, пока остается загадкой. Новость о лишении его украинского гражданства появилась, когда политик улетел в США. Синий паспорт с золотым тризубом до сих пор остается в кармане экс-губернатора Одесской области, но теперь по нему обратный путь закрыт. В Киеве уже строят догадки, как быстро Саакашвили будет задержан на границе, если рискнет вернуться, передает "ТВ Центр".

"При возвращении его не пускают на территорию Украины, зачитывают постановление о потере гражданства и прямо из аэропорта "Борисполь" его депортируют в Грузию. Он будет задержан и ближайшим рейсом отправится в Тбилиси", - рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

Так называемый грузинский след и стал формальной причиной лишения Саакашвили гражданства. В государственной миграционной службе Украины сообщили, что в 2015 году в анкете при получении нового паспорта политик отрицает свое нахождение под следствием в какой-либо стране. Но в Грузии против бывшего президента прокуратурой заочно возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе о растрате 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Об этом известно еще с 2013 года, но в Киеве якобы прозрели только сейчас. Украинского паспорта Саакашвили лишают за ложные данные в анкете. Президент Пётр Порошенко, конечно, мириться с обманом не стал и подписал указ о потере гражданства, тем самым поставив свою точку под всеми заявлениями Саакашвили, что якобы так с бывшими друзьями по Майдану не поступают.

Похоже, сейчас мнение экс-губернатора поменялось. На страничке в Facebook он размещает ссылки на чужие критические комментарии в адрес украинской власти. Личного заявления пока нет, но он и так наговорил немало. За два года из друга президента, который сам представлял его общественности во время назначения на пост губернатора Одесской области, Саакашвили превратился в опального политика. Несколько месяцев назад он зарегистрировал партию "Движение новых сил", которая неоднократно проводила антиправительственные митинги. А последнее свое заявление на Украине политик сделал, словно из подполья. Тон, как всегда, резкий и революционный.

"У нас никчемное правительство. У нас самый худший парламент в истории Украины. И у нас нет перспективы на ближайшие годы вырулить ситуацию. Объединиться, встать вместе. Для того чтобы смести этих барыг и могильщиков украинской государственности", - сказал Саакашвили.

Похоже, теперь Михаилу Саакашвили придется смириться с этой ролью подпольного революционера. Если верить самому политику, то никакого другого гражданства, кроме украинского, у него не было. Американское якобы не дали, грузинского лишили еще несколько лет назад. То есть теперь он в полном смысле человек без определенного места жительства. Конечно, он еще может попросить политического убежища в США или Европе, подать в суд на Порошенко, но бороться за власть на Украине уже не сможет.

В сведении счетов с политическим конкурентом Петра Порошенко обвинил целый ряд украинских политиков. В том числе и те, кто никогда не был замечен в симпатиях к Саакашвили. "Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", - заявила Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Впрочем, эксперты не исключают: президент мог оказать себе медвежью услугу. Саакашвили всегда был нестандартным политиком и эту историю с гражданством он еще сможет обернуть в свою пользу.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".