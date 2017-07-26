По факту гибели рабочих в коллекторе в Новой Москве возбудили дело

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Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту гибели четверых рабочих в коллекторе в Щербинке. Мужчины выполняли работы по прокладке труб. По версии следствия, они умерли в результате отравления газами и летучими компонентами, образующимися в канализации.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели четверых рабочих в коллекторе в Щербинке. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Мужчины выполняли в коллекторе работы по прокладке труб.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, образующимися в канализации", - сообщила представитель СКР.

Тела погибших были обнаружены в коллекторе на Индустриальной улице в Щербинке. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц подрядной организации.