В Мытищах полиция изъяла у мужчины 4 килограмма синтетического наркотика

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В Мытищах полиция задержала мужчину с двумя пакетами синтетического наркотика. В общей сложности у него изъяли 4 килограмма N-метилэфедрона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Мытищах задержали 35-летнего мужчину с двумя пакетами синтетического наркотика. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"На парковке одного из магазинов, расположенных на Ярославском шоссе в Мытищах, задержан мужчина. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом белого цвета", - говорится в сообщении.

В общей сложности у задержанного изъяли более 4 килограммов наркотика, который, по результатам исследования, оказался N-метилэфедроном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере.