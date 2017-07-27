Почти пять тысяч гектаров тайги выгорело в Якутии за сутки

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Почти пять тысяч гектаров тайги сгорело за сутки в Якутии. В регионе было зафиксировано 41 возгорание.

В России природными пожарами охвачено более 60 тысяч гектаров леса. Площадь возгораний продолжает расти в Иркутской области, передает "ТВ Центр".

Наиболее сложная обстановка в Якутии. Там за сутки выгорело около 5 тысяч гектаров тайги. Борьбу с огнем ведут как на земле, так и с воздуха. При помощи самолета Ан-26 со специальным оборудованием сотрудники Авиалесоохраны искусственно вызывают дожди.

Уже есть первые результаты. В Горном районе Якутии, где накануне полыхал крупный пожар, прошли ливни. В четверг работы продолжатся в Вилюйском районе. Всего же в тушении задействовано более пятисот человек, в том числе двести парашютистов десантников.