В Донбасс отправился 67-й конвой с гумпомощью из России

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МЧС России направило в Донбасс очередной, 67-ой по счету гуманитарный конвой. Грузовики доставят в Донецк и Луганск более 600 тонн грузов.

Из Ростовской области этой ночью в Донбасс отправилась очередная 67-я колонна МЧС с гуманитарной помощью. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конвой доставит для жителей ДНР и ЛНР медикаменты, детские продуктовые наборы, стройматериалы, а также книги и учебники — всего более шестисот тонн грузов.

После прохождения границы колонна разделится: одна часть проследуют в Донецк, другая в Луганск. Российские спасатели с августа 2014 года доставили жителям Донбасса около 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.