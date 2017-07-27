Военные раздают семьям боевиков в Дераа листовки с призывом сдаться

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В зоне деэскалации в сирийской провинции Дераа военнослужащие правительственных сил раздают листовки с призывами к перемирию. Адресованы они представителям вооруженных группировок, действующих на этой территории. Уже есть первые результаты - несколько десятков боевиков сложили оружие и сдались властям.

Дорога длиной в километр - буферная зона. Её свободно могут пересекать мирные жители. Шесть лет они жили по законам боевиков. Многие впервые пересекают линию фронта. Боятся, просят не снимать их лица, передает "ТВ Центр".

В поселках сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. Сельское хозяйство фактически уничтожено, потеряны урожаи, не хватает воды. Люди выезжают из зоны деэскалации за продуктами и медикаментами.

Всем, кто возвращается обратно в зону деэскалации, вручают листовки с призывами к перемирию. Такой способ эффективнее разбрасывания с воздуха. Больше вероятность, что сообщение дойдет до адресата.

С момента создания зон деэскалации уже несколько десятков боевиков сложили оружие и заявили о желании вернуться к мирной жизни.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", провинция Дераа, Сирия.