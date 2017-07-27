Жертвами протестов в Венесуэле за сутки стали три человека

Теги: В мире протест венесуэла

В результате протестов в Венесуэле за сутки погибли три человека, в том числе подросток. Всего с начала манифестаций жертвами стали 103 человека.

Своеобразно отреагировал на новые американские санкции против высокопоставленных чиновников Венесуэлы президент страны Николас Мадуро. Он вручил 13 госслужащим, попавшим в черный список Минфина США, копии клинка национального героя Симона Боливара. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Эта один из высших знаков отличия в Венесуэле. Обычно его вручают главам иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Мадуро заявил, что "так называемые санкции являются высшим проявлением слабости империализма".

Тем временем, на улицах страны с апреля не прекращаются массовые протесты. Они начались после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Счет погибших в беспорядках идет на сотни. В четверг стало известно еще о трех новых жертвах.