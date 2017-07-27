СМИ узнали о возможном ответе Москвы на новые санкции США
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Москва будет готова ответить симметрично на пакет антироссийских санкций со стороны США. По словам источников в МИД России, среди пунктов контрмер есть арест дипломатической дачи в Серебряном бору, высылка 35 американских дипломатов и ограничение на количество сотрудников дипмиссии в нашей стране.
В случае подписания президентом США Дональдом Трампом нового пакета антироссийских санкций Москва будет готова ответить на них симметрично. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД России.
В частности, среди пунктов контрмер есть арест дипломатической дачи США в Серебряном бору, высылка 35 американских дипломатов и ограничение на количество сотрудников дипмиссии в нашей стране. При этом из-за новых санкционных мер фактически невозможно будет вернуть российскую дипломатическую собственность, которая была арестована в конце прошлого года.
Кроме того, Россия возможно откажется от совместной работы с США по различным направлениям. Среди них разрешение противоречий с Северной Кореей. Также наша страна может ограничить поставки обогащенного уранового продукта для американских атомных электростанций.
В ночь на четверг сенат конгресса США согласовал законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Для его утверждения теперь необходимо проголосовать и поставить подпись президента страны.
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