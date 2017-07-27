СМИ узнали о возможном ответе Москвы на новые санкции США

Теги: Политика сша санкции россия

Москва будет готова ответить симметрично на пакет антироссийских санкций со стороны США. По словам источников в МИД России, среди пунктов контрмер есть арест дипломатической дачи в Серебряном бору, высылка 35 американских дипломатов и ограничение на количество сотрудников дипмиссии в нашей стране.

В случае подписания президентом США Дональдом Трампом нового пакета антироссийских санкций Москва будет готова ответить на них симметрично. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД России.

В частности, среди пунктов контрмер есть арест дипломатической дачи США в Серебряном бору, высылка 35 американских дипломатов и ограничение на количество сотрудников дипмиссии в нашей стране. При этом из-за новых санкционных мер фактически невозможно будет вернуть российскую дипломатическую собственность, которая была арестована в конце прошлого года.

Кроме того, Россия возможно откажется от совместной работы с США по различным направлениям. Среди них разрешение противоречий с Северной Кореей. Также наша страна может ограничить поставки обогащенного уранового продукта для американских атомных электростанций.

В ночь на четверг сенат конгресса США согласовал законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Для его утверждения теперь необходимо проголосовать и поставить подпись президента страны.

Читайте также:

Закон о санкциях лишит Трампа вариантов решения проблемы дипсобственности России

В Кремле намерены тщательно изучить американский закон о санкциях

Скандал с Siemens грозит замглавы Минэнерго России санкциями

Россия подготовит болезненный ответ на новые санкции США

Палата представителей США одобрила новые санкции против России