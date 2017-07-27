Путин ввел 10-летний запрет для уклонистов на работу в госструктурах

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Владимир Путин запретил уклонившимся от службы в армии без законных оснований в течение десяти лет работать на государственной службе. Ранее в России действовал закон о бессрочном запрете, но Конституционный суд России счел эту норму некорректной.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований, работать в государственных и муниципальных органах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обязывает военкоматы уведомлять глав госорганов о наличии у них уклонистов. Если такого человека найдут, то он будет уволен.

Ранее в России действовал закон о бессрочном запрете откосившим от армии работать на государство. Конституционный суд России счет эту норму противоречащей законодательству страны.