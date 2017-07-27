В ФРГ отказались развивать связанные с "Северным потоком-2" проекты

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Федеральное сетевое агентство Германии по инфраструктуре не включило в план развития газотранспортной сети Германии до 2026 года пять проектов, связанных со строительством "Северного потока-2". Регулятор признал их ненадежными. План развития сети примут лишь тогда, когда будут разрешения на расширение газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии по инфраструктуре предложило пока не включать в перспективный план пять проектов, связанных с "Северным потоком-2" из-за возможных рисков, передает ТАСС.

По оценке сетевого агентства ФРГ, проекты "все еще слишком ненадежны". Их примут в план развития сети лишь тогда, когда будет окончательное разрешение на расширение "Северного потока".

При этом накануне агентство сообщило, что утвержден ввод 822,6 километра новых газопроводов и 429 мегаватт компрессорных мощностей на сумму 3,9 миллиарда евро. Предполагалось, что сетевые операторы построят газопроводы на сумму 4,5 миллиарда евро, однако строительство пяти проектов было отклонено "в связи с неопределенностью" при строительстве газопровода.

Ранее Евросоюз пригрозил США ответными мерами в случае, если новый пакет антироссийских санкций Вашингтона ударит по компаниям, которые финансируют строительство "Северного потока".

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