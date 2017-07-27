МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве
В ближайшее время в Москве резко ухудшится погода: ожидается кратковременный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 17 метров в секунду. Однако, будет жарко, температура воздуха прогреется до 27 градусов.
Московское управление МЧС предупредило жителей и гостей столицы о резком ухудшении погодных условий в четверг, 27 июля, передает "Интерфакс".
В ближайшие часы в Москве выпадет град, пройдет гроза с дождем. Порывы ветра в непогоду могут достигать до 17 метров в секунду.
Как передает портал Метеоновости, несмотря на грозу с градом, в Москве будет жарко. Температура воздуха прогреется от 24 до 27 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба. Синоптики предупреждают метеочувствительных людей не находится долго на открытом солнце.
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