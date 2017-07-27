В Москве установят памятник Гансу Христиану Андерсену

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В парке 850-летия Москвы появится памятник Гансу Христиану Андерсену. Его собираются установить ко Дню города. Бронзовый памятник будет представлять собой композицию из героев сказок датского писателя.

Ко Дню города в парке 850-летия Москвы установят памятник датскому писателю Гансу Христиану Андерсену. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Бронзовая композиция в честь знаменитого сказочника появится на территории парка напротив дома 17/22 на улице Поречной. На цилиндре Андерсена усядется Дюймовочка, а рядом будет шагать Гадкий утенок. При этом в руке датский писатель будет держать зонтик из сказки "Оле-Лукойе".

Предполагается, что данная композиция должна стать одним из мест притяжения посетителей парка на юго-востоке столицы.

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