Медведев назвал "фантастической трагикомедией" судьбу Саакашвили

Дмитрий Медведев назвал лишение гражданства Украины бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "фантастической трагикомедией". Пост, посвященный "удивительной судьбе" бывшего президента Грузии, премьер-министр России опубликовал в Facebook. Ранее Саакашвили также лишили грузинского гражданства.

История с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили – "фантастическая трагикомедия", которая свидетельствует о "моральных качествах" ее участников. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя лишение гражданства Украины бывшего Одесского губернатора.

"Удивительна последовательность украинских властей - принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это - неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", - написал Медведев в Facebook.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Сам он ранее заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Накануне он сказал, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Такое же обещание он давал, когда ему пришлось покинуть Грузию.

Президентом Грузии Саакашвили был в 2004-2007 и 2008-2013 годах. После отставки он некоторое время жил в Нью-Йорке, а потом приехал на Украину. В Грузии на Саакашвили заведено несколько уголовных дел. Грузия ранее обращалась к Украине с просьбой выдать его, но украинская Генпрокуратура отказывала.

Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины,... Опубликовано Дмитрием Медведевым 26 июля 2017 г.

