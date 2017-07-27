Задержанному в Греции россиянину грозит до 20 лет тюрьмы в США

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США официально предъявили обвинение россиянину Александру Виннику, которого накануне задержали на севере Греции, в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту. Если суд сочтет Винника виновным, то его могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

Суд штата Калифорния предъявил обвинение россиянину Александру Виннику в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту, передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

По словам ведомства, Винник организовал электронную площадку для обменных операций с криптовалютой, через которую отмывал финансовые средства, в том числе для различных криминальных организаций. Власти США также считают Винника причастным к взлому японской биржи цифровых валют Mt.Gox, которая прекратила работу в 2014 году.

Обвиняемому грозит в США до 20 лет лишения свободы.

Александра Винника задержали по запросу США 25 июля в греческих Халкидиках, где он отдыхал вместе со своей семьей.

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