Задержанному в Греции россиянину грозит до 20 лет тюрьмы в США
Теги: В мире суд сша россияне обвинение
США официально предъявили обвинение россиянину Александру Виннику, которого накануне задержали на севере Греции, в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту. Если суд сочтет Винника виновным, то его могут приговорить к 20 годам лишения свободы.
Суд штата Калифорния предъявил обвинение россиянину Александру Виннику в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту, передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.
По словам ведомства, Винник организовал электронную площадку для обменных операций с криптовалютой, через которую отмывал финансовые средства, в том числе для различных криминальных организаций. Власти США также считают Винника причастным к взлому японской биржи цифровых валют Mt.Gox, которая прекратила работу в 2014 году.
Обвиняемому грозит в США до 20 лет лишения свободы.
Александра Винника задержали по запросу США 25 июля в греческих Халкидиках, где он отдыхал вместе со своей семьей.
Читайте также:
Задержанный в Испании российский программист попросил Путина о помощи
Москва требует от США объяснений в связи с продлением срока Буту