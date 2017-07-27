Минтранс обяжет водителей проходить квалификационный экзамен

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Минтранс хочет обязать водителей, управляющих транспортом различных категорий, подтверждать свою квалификацию. Соответствующий законопроект был внесен в правительство. Согласно ему, за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить.

Министерство транспорта России планирует обязать водителей транспортных средств различных категорий проходить квалификационный экзамен. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на юриста департамента трудового права Института профессионального кадровика Полину Журенкову.

"После принятия законопроекта за отказ от прохождения независимой оценки квалификации водителя можно будет уволить. Для этого в статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации вносится дополнительный пункт", - сказала Журенкова.

Данный законопроект был внесен Минтрансом в правительство нашей страны. Так ведомство хочет избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность на дорогах. Свидетельство о квалификации водителям будет выдаваться в центрах оценки квалификации (ЦОК).

Подобная система уже существовала ранее в Советском Союзе. Тогда водителям присваивали классность, от которой зависела их заработная плата.

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